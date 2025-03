Im Gespräch: Jens Fischer Rodrian (Musikproduktion – damals und heute)

Die Methoden der Musikproduktion haben sich durch die Digitalisierung stark verändert. Nicht nur, dass durch die veränderte Aufnahmetechnik die Musikproduktionen immer günstiger werden, die Musik an sich verliert auch in der Gesamtheit an Qualität. Neu hinzugekommen ist nun die Künstliche Intelligenz. Wir diskutieren, die Auswirkungen moderner Techniken auf die Kultur- und Musikszene und stellen die Frage, ob Musiker in Zukunft massenweise arbeitslos werden.

Wir haben dazu von den KI-Programmen "Sono" und "ChatGPT" einen Jingle für das Portal apolut erstellen lassen. Urteilen Sie selber: Ist das Kunst oder kann das weg? Das Gespräch führte Markus Fiedler. Quelle: apolut