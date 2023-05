Weshalb die Pharmaindustrie vom Mobilfunk profitiert (von Jan-Henoch Sasek)

Mobilfunk ist ein lukratives Geschäft! Weshalb gerade die Pharmaindustrie vom Mobilfunk profitiert, zeigen nachfolgende Auszüge aus der Infogiganten-Show zu diesem aktuellen Thema. Erleben Sie auf Kla.tv die 8. Infogiganten-Show zum brandaktuellen Thema Mobilfunk und 5G. Die Verfilzungen von Behörden, Expertengruppen, Industrie und Mobilfunkindustrie werden beim Namen genannt und offenbaren einen gigantischen gesundheitspolitischen Skandal. Zu brisanten Themen, wie „Mobilfunklobby im Gewand der Wissenschaft“ oder „Wie profitabel sind Folgeschäden durch Mobilfunk?“ bringt Jan-Henoch Sasek in nur 12 Minuten klare Fakten auf den Punkt.

Klassiker der medizinischen Hochfrequenz-Forschung ist der Sutro Tower, ein Rundfunk, - und Fernsehturm, am höchsten Punkt von San Franzisko. Prof. Selvin und Ärzte untersuchten 123 entstandene Krebs- und Leukämiefälle in Sendernähe. Sie forschten, wie war die Strahlenbelastung GENAU dort, wo die Leute an Krebs erkrankten?!

Erkenntnis: Die Strahlenbelastung nimmt nicht gleichmässig ab, sondern ist eine hüpfende Abklingerate auf Distanz. Unter jedem Gipfel der Strahlungsbelastung – schwarze Linie, reitet gleichzeitig ein Krebsgipfel – rote Linie. Das Vorkommen von Krebs deckt sich somit gleichzeitig mit dem Vorhandensein von hochfrequenter Strahlung!

Fazit: Dort wo die Funktürme in die Häuser und Ortskerne strahlen, entsteht Krebs!

Studien von Naila 2004, „Cherry-Studie“ von Neuseeland, „Radio-Vatikan-Studie“ von Italien u.v.m. ermitteln alle an lebenden Menschen dasselbe: Eindeutig erhöhte Krebsrate in Sendernähe! Menschheit: Das ist HOCH signifikant und genau deshalb hätte diese Mobilfunktechnik gar nie erst aufgebaut, sondern verboten werden müssen!!!

Dr. Scheiner erklärte im Jahr 2008: Das Melatonin unseres Körpers ist ein Abwehr- und Schlafhormon, das in der Zirbeldrüse unseres Hirns produziert wird. Melatonin ist ein sogenannter Radikalfänger und fängt somit ungesättigte Moleküle, die unser Erbgut knacken können! Gen-, und Erbgutbrüche bedeuten medizinisch: Vermehrt Krebs! Hochfrequente Mikrowellenstrahlung ist DAHER brandgefährlich, weil dadurch die Melatonin-Produktion, also die Krebsabwehr unseres Körpers enorm reduziert wird! Die Melatonin-Erhebung aus Baden-Würtemberg 2004 bestätigt dies: VOR Installation einer Mobilfunkantenne waren bei allen Anwohnern die Melatonin-Werte immens höher als NACH Inbetriebnahme der Antenne! Die Sutro-Tower Studie zeigt: Die medizinische Erklärung, wie Krebs entsteht, korreliert eindeutig mit dem Vorhandensein von Mobilfunkantennen und durch diese hochfrequente Strahlung nimmt nicht nur die allgemeine Abwehrbereitschaft gegen Krebs dramatisch ab, sondern auch unser Schlaf wird gestört durch wenig Abwehr-, und Schlafhormonmelatonin! Das ist brandgefährlich!

Machte 2008 die Pharmabranche weltweit 48 Milliarden Dollar Umsatz durch Krebs-Präparate, beläuft sich der heutige jährliche Umsatz schon weit über 100 Milliarden Dollar.

Gemäss Statistik der WHO, gab es alleine im deutschsprachigen Raum 2018 711´055 Neuerkrankungen an Krebs, pro Tag also 1´948 neue Krebs-Fälle! Jährliche Ausgaben für die Behandlung allein dieser Krebs-Patienten beliefen sich gemäss Statistik 2018 auf 26´834´224´662 Euro! Das entspricht einem täglichen Einkommen von 73´518´424 €! Stündlich also: 3´063´268 €, minütlich: 51´054 € und sekündlich 851 €! Die Lebensdauer eines Krebspatienten beträgt im Schnitt 5 Jahre! Solange also die Mobilfunktechnik nicht verboten wird, werden Folgeschäden – wie bewiesen Krebs - weiterhin sehr profitabel sein für die Pharmaindustrie!





