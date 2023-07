Weidel, Höcke, Krah: Interviews vom Europa-Parteitag

In Magdeburg macht sich die AfD für ihren Einzug ins EU-Parlament bereit: Maximilian Krah wird den Wahlkampf als Spitzenkandidat anführen. Wir haben mit ihm kurz vor seiner Wahl gesprochen und auch die Parteivorsitzende Alice Weidel sowie den Thüringer Landeschef Björn Höcke interviewt.

Das ist keine blaue Welle mehr – das ist ein Tsunami! Der Königsweg zu einer Wende in Deutschland wäre natürlich eine AfD-Alleinregierung. In Thüringen wird im Herbst kommenden Jahres gewählt. Der erste blaue Ministerpräsident ist möglich. Das wäre der halbe Weg zum Kanzleramt… Die blaue Welle rollt! Alle Infos zum AfD-Sommer und Interviews mit Höcke und Weidel in unserer brandaktuellen August-Ausgabe. Hier mehr erfahren!





Quelle: COMPACT-TV