Rumänien: Wahlmanipulation im "Schlüsselstaat Europas" – Hintergrund-Netzwerke aufgedeckt!

Rumänien hat einen neuen Präsidenten. Angeblich "demokratisch“ gewählt. Doch was wurde aus dem bei den Wählern überaus beliebten Präsidentschaftskandidaten Călin Georgescu? Und dem ebenfalls beliebten nachfolgenden Kandidaten George Simion? Beide hatten mit ihren Reformplänen großen Zuspruch vom rumänischen Volk. Sie wollten das Land finanziell stärken, den Lebensstandard der Bürger erhöhen, die Ressourcen des Landes im nationalen Interesse erforschen und aufwerten, die Steuern senken und Kleinunternehmer fördern. Der neue Präsident Nicușor Dan aber ist voll auf Linie der Globalisten, will Aufrüstung, Überwachung und Genderrechte durchsetzen.

Haben hier womöglich ausländische Staaten und das Netzwerk von George Soros einen Kandidaten ins Amt gehievt, der nun Rumänien als strategischen Schlüsselstaat für die NATO und die Kriegstreiber im Hintergrund zurüstet?