Interview mit Dr. Klaus Schustereder – “Können 100 Ärzte lügen?”

In der Coronakrise wurde das subjektive Erleben des Patienten durch den Arzt außer Kraft gesetzt. Offene Kommunikation und umfassende Information sind gerade im Kontext von Gesundheit und Krankheit elementar. “Man muss sich an dieser Stelle die Frage stellen, wie menschlich die Medizin noch ist”, sagt Dr. Klaus Schustereder, Facharzt für Allgemeine Innere Medizin. Gesund sein und gesunden, heilen und heil werden, sind wichtige Aspekte, die in den Fokus gerückt werden müssen.

Weitere Infos zu “Können 100 Ärzte lügen?” – Der Film, das Prequel „Prof. Dr. Sucharit Bhakdi – Die Doku” und aktuelle Interviews sind auf der Webseite https://www.100aerzte.com/ veröffentlicht. Quelle: apolut