NATO-Manöver: Weltkrieg beginnt in Rostock

Heute ist es soweit: Die größte Luftwaffenübung in der Geschichte der NATO wird ausgerechnet in Deutschland durchgeführt. Ein Spiel mit dem Feuer. Was es mit „Air Defender“ auf sich hat und warum die Gefahr eines Weltkrieges nun größer ist als je zuvor, erfahren Sie von Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

Quelle: COMPACTTV