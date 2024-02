Grenzblockade: Bauern-Krieg gegen Grüne!

Diese Bilder haben es in sich: Europas Bauern gehen auf die Barrikaden, stürmen das EU-Viertel in Brüssel, jagen Ricarda Lang und Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und blockieren seit gestern Mittag die Grenze zu Polen. Alle Fragen um das „wie“ und „warum“ und weshalb die Grenzblockaden entscheidend für den Ukraine Krieg sind, beantworten Dr. Stephanie Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

Quelle: COMPACT-TV