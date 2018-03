Starte Dein Crowdfundingprojekt auf PRIKK

PRIKK, die wahrscheinlich günstigste reward-basierte Crowdfunding-Plattform der Welt. Nach dem Grundsatz "Alles Geld dem Funder" sind alle Projekte bis auf die Transaktionskosten (Bankspesen) von 3 % kostenfrei. Aber nicht jetzt, denn ab sofort sind die ersten 10 Projekte, bis max. 5000 Euro Fundingsumme je Projekt, kostenfrei. Die Transaktionskosten von 3 % übernimmt PRIKK. Damit verbleiben 100 % der gefundeten Summe beim Projektträger.

Das ist mehr, das ist PRIKK - zu jedem Crowdfunding-Projekt gibt es eine Presseaussendung.

Als weiteres Asset bietet PRIKK jedem dieser 10 Projekte je eine kostenlose Pressemitteilung an, die über pressetext versendet wird. Sie erreicht damit rund 60.000 Journalisten, Entscheidungsträger und rund 250 Verlage und Medien.

"Entscheidend für den Erfolg ist weniger die Größe der Plattform, sondern die Kommunikationsleistung, die der Projektträger erbringt und hier unterstützen wir den Projektträger", sagt CEO Dr. Michael Neugebauer und erläutert das dritte Asset für die ersten 10 Projekte: "Diese werden im Rahmen der tagesaktuellen Nachrichten von PRIKK redaktionell vorgestellt."

Dem Crowdfunding-Projekt steht zudem ein eigener Projektblog kostenlos zur Verfügung. PRIKK empfiehlt dazu auch die Nutzung des Social Media auf PRIKK: "Hier werden Deine Posts nicht durch einen Algorithmus gefiltert und Deine Reichweite verkürzt. Du erreichst alle User auf PRIKK und man kann darüber hinaus kostenfrei in bis zu 250 Social Media sein Post und sein Projekt teilen. Anders als viele andere Social Media sind wir keine digitale Sackgasse. Wir nennen dies global sharing", führt CEO Dr. Naftali Neugebauer ergänzend aus.

Über PRIKK PRIKK.WORLD ist eine europäische Alternative zu Facebook, die dem User kostenlos anbietet: Blogs, Social Media, Marktplatz, Jobplattform, Crowdfunding. (Es kommen lediglich 3 % Transaktionskosten zum Tragen. 97 % der gefundeten Summe verbleiben so beim Projekt.) und tagesaktuelle News. Jeder User hat einen kostenlosen Blog auf PRIKK, der in der Rubrik "Meinungen" der in den tagesaktuellen Nachrichten von PRIKK ausgespielt wird. Die Kommentare drücken nicht die Haltung von PRIKK aus. Mehr über PRIKK > http://www.prikk.world . Auf PRIKK gilt: Im Zweifel für die Meinungsfreiheit.

Quelle: www.prikk.world/Naftali Neugebauer