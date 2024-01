KI und Parteiverbot! Das Ende?

Die Proteste von Bauern, Spediteuren und anderen Dienstleistern sollten für die Politik eigentlich ein ausreichend lauter Warnschuss gewesen sein. Doch was stellen wir fest? Der Fokus liegt nun auf einem AfD-Verbot. Manchmal kommt es einem vor, als würde der Bundestag von Affen regiert. Und Alexa würde dies bestätigen. Stehen wir am Abgrund oder sind wir schon einen Schritt weiter? Freddy weiß es!

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via PayPal unter oder per Überweisung an COMPACT-Magazin GmbH auf das Konto: DE70 1605 0000 1000 5509 97. Gerne können Sie uns auch via PayPal, Kreditkarte oder Einmalzahlung oder Dauerauftrag eine Spende zukommen lassen.





Quelle: COMPACT-TV