Der mündige Bürger: „Selbstverantwortung – das Gebot der Stunde!“ Dr. med. Sharon Tagwerker

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 11:23 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/38661) / Eigenes Werk

Die Kinderärztin Dr. med. Sharon Tagwerker sprach im Rahmen einer Veranstaltung über den gesundheitlichen Ist-Zustand bei Kindern und Jugendlichen. Verursacht durch verschiedenste Coronamaßnahmen ist neben anderen drastischen Auswirkungen sogar ein Rückgang des IQ bei ihren jungen Patienten zu beobachten. Dr. Tagwerker zeigte nicht nur auf, sondern gab auch Perspektiven und Lösungsansätze an die Hand. Ihre wichtigste Aussage in diesem Zusammenhang ist: Selbstverantwortung übernehmen! „Wenn wir weiter an all den aufgezeigten Dingen dranbleiben, aufklären und unseren Beitrag leisten, wird sich etwas ändern.“

„Am 29. März 2025 fand im Kulturhaus Dornbirn die Veranstaltung „Freiheit & Selbstbestimmung – Der mündige Bürger“ mit interessanten Beiträgen zu Rechtsstaat, Souveränität und Bargeld statt. Veranstalter war die Akademie für Persönlichkeitsbildung Dornbirn. HOCH2.TV hat für Sie, verehrte Zuseher, alle Beiträge mit der Kamera festgehalten und aufbereitet. Kla.TV bringt heute das Gespräch mit Dr. med. Sharon Tagwerker: „Selbstverantwortung – das Gebot der Stunde!“...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV

