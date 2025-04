Reiner Fuellmich erhält Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten

Der Mitgründer des Corona-Ausschusses befindet sich seit Oktober 2023 in Untersuchungshaft. Das Gericht verurteilte Reiner Fuellmich am 24.4.2025 wegen der Unterstellung der mutwilligen Veruntreuung von 700.000 Euro Spendengeldern an den Ausschuss. Der verurteilte Anwalt bleibt in Haft und will Revision einlegen. Reiner Fuellmich, Anwalt und international bekannter Corona-Maßnahmenkritiker, ist vom Landgericht Göttingen am Donnerstag nach 53 Verhandlungstagen zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden.

Das Urteil sieht vor, dass die Zeit seit seiner Inhaftierung im Oktober 2023 wegen einer "von ihm zu vertretenden Verfahrensverzögerung" nicht auf die Gesamthaftstrafe angerechnet wird. Fuellmich bleibt damit vorerst weiter in Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die zuständige Kammer sah es als erwiesen an, dass Fuellmich höhere Geldsummen mutwillig veruntreut hat. Quelle: Die Jaworskis