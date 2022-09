Dürre-Panik: Ein ganz normales Wetterphänomen wird zur Bedrohung aufgeblasen

Diesen Sommer wurde eine absurde Dürre-Angstmache betrieben. Das ist typisch für die Art und Weise, wie die Systemmedien versuchen mit ihrem Arsenal von Lügen, Manipulationen, Verzerrung und Übertreibung, die Menschen in Panik zu versetzen und in weiterer Folge in die Richtung zu dirigieren, in die sie sie bringen wollen.

Was beim Corona-Schwindel funktionierte, soll so auch beim Klima-Schwindel laufen: Egal wie das Wetter ist, der menschengemachte Klima-Wandel ist immer daran schuld – auch an der angeblichen Dürre. Quelle: AUF1