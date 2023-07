Christoph Grimm (AfD): Warum wir die D-Mark wieder brauchen

Die EU reißt unser schönes Deutschland in den Abgrund. Nach den neuesten Zahlen sind wir Schlusslicht in der Wirtschaftsentwicklung. Aber nächstes Jahr wird bei den EU-Wahlen abgerechnet. Die AfD ist nach Umfragen im Augenblick stärkste Kraft. Am Wochenende werden beim Parteitag die Listenplätze gewählt. Und wir haben diesmal den nominierten Kandidaten für die EU-Wahl Christoph Grimm von der AfD Mecklenburg-Vorpommern als Gast im Studio.

Bleiben Sie dran bis zum Schluss, dann erfahren Sie, wieso Deutschland aus dem Euro und aus der EU raus muss.

Quelle: COMPACT-TV