Big Pharma diktiert die Medizin

Big Pharma hat das Gesundheitswesen voll und ganz im Griff. Ein kurzer Blick hinter die Kulissen zeigt, welch prägenden Einfluss die Pharmaindustrie auf die gesamte Forschung und Entwicklung der Medizin hat. Der große Einfluss der Pharmaindustrie ist bekannt: von Medikamentenforschung über deren Zulassung und Abgabe. Big Pharma hat das Gesundheitswesen voll und ganz im Griff! Pharmaunternehmen haben entscheidenden Einfluss darauf, welche Forschungsstudien überhaupt veröffentlicht werden.

„Es liegt auf der Hand, dass pharmakritische Artikel seltener in Zeitschriften veröffentlicht werden, die von Pharmaunternehmen unterstützt werden, deren medizinische Redakteure von Pharmaunternehmen unterstützt werden und deren Peer-Reviewer von Pharmaunternehmen bezahlt werden.“, so Adriane Fugh-Berman, Leiterin des Projekts PharmedOut des Georgetown University Medical Center.



Das bestätigt eine Studie, welche im „Journal of the American Medical Association“, kurz JAMA, veröffentlicht wurde. Die Studie untersucht Zahlungen von Pharma- und Medizinprodukteherstellern an Peer-Reviewer führender medizinischer Fachzeitschriften in den USA. Peer-Reviewer sind Gutachter einer wissenschaftlichen Arbeit aus ihrem Fachgebiet. Mehr als die Hälfte der untersuchten Peer-Reviewer erhielten im Zeitraum 2020-2022 insgesamt 1,06 Milliarden US-Dollar von der Pharmaindustrie. Weiter stehen Ärzte, Verbände und Politiker unter dem Einfluss der Pharmaindustrie. Allein in Österreich flossen 2021 laut Pfizer insgesamt rund 23 Millionen Euro an österreichische Ärzte, Vereine, Ärztekammern etc. Fazit: Ein kurzer Blick hinter die Kulissen zeigt, welch prägenden Einfluss die Pharmaindustrie auf die gesamte Forschung und Entwicklung der Medizin hat.

So trifft auch in der Medizin das bekannte Sprichwort zu: „Geld regiert die Welt.“ Die Pharma investiert ihre fetten Gewinne nur dort, wo es für sie auch rentiert.

Quellen/Links:

Artikel aus Journal of the American Medical Association

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2824834

https://www.researchgate.net/publication/384826015_Payments_by_Drug_and_Medical_Device_Manufacturers_to_US_Peer_Reviewers_of_Major_Medical_Journals

Pharma zahlt Milliarden zur Beeinflussung von Gutachtern

https://tkp.at/2024/12/30/pharma-zahlt-milliarden-zur-beeinflussung-von-gutachtern-medizinischer-fachzeitschriften/

https://uncutnews.ch/pharma-zahlte-106-mrd-an-gutachter-der-wichtigsten-medizinischen-fachzeitschriften/

Pharma finanziert Politiker, Ärzte usw.

https://tkp.at/2025/01/31/so-finanziert-big-pharma-politiker/

Geldbeträge von Pfizer an Gesundheitswesen in Österreich:

Disclosure_AT_2021_narrow margins.pdf

Quelle: Kla.TV