Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch: Das weisse Band

Liebe Community, wir befinden uns in einem großen Umbruch - und immer mehr bemerken das auch. Es liegt an uns, diesen Umbruch selbst mitzugestalten und damit dafür zu sorgen, dass dies in unserem Sinne und nicht gegen unsere Interessen geschieht: dieses Risiko solltten wir niemals unterschätzen. Einer der wesentlichen Aspekte hier dagegen halten zu können ist die Chance sich zu vernetzen. Dafür muss man sich auch sichtbar machen. Mein diesbezüglicher Vorschlag: das weisse Band. Erläuterungen dazu finden sich in diesem Clip.

Das weisse Band kann jeder im Internet bestellen: entweder in Online-Shops oder unter www.afa-zone.at (einfach "White Reset" eingeben). Dort ist auch die geschilderte Beschreibung abgedruckt. Bitte weiterleiten und Teilen - wir sind viele und die Vernetzung macht uns stark. Die internationale = englischsprachige Version findet man unter • The White Bracelet Herzlichen Dank und alles Gute Prof. Dr. Dr. Martin Haditsch.

Quelle: Martin Haditsch