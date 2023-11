ISRAELS 9/11: Gerüchte im TV, Gas im Mittelmeer & Geburtshelfer der Hamas - Die Analyse Teil 1

Tariq Hübsch hat Politikwissenschaft und Germanistik an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert. Seine Magisterarbeit trug den Titel: “Dialektik der Anerkennung. Das Streben nach Anerkennung zwischen Selbstverwirklichung und Entfremdung”. Derzeit arbeitet Hübsch als Dozent für deutsche Kulturgeschichte an einer theologischen Privathochschule in Riedstadt. Tahir Chaudhry hat Philosophie und Orientalistik in Kiel studiert. 2013 gründete er das Online-Magazin DAS MILIEU. 2015 absolvierte er Hospitanzen bei ZEIT ONLINE, FAZ.NET und beim FOCUS Magazin. Es folgte ein zweijähriges Redaktionsvolontariat bei der Süddeutschen Zeitung in München und eine Tätigkeit als Redakteur. 2020 gründete er den YouTube-Kanal "Grenzgänger Studios", auf dem Interviews mit Prominenten und journalistische Recherchen über politische Zusammenhänge veröffentlicht werden.

Weitere Infos: https://www.tahirchaudhry.de Inhalt:

0:00 Intro

2:13 Blinde Solidarität

7:57 Was ist Gaza?

11:36 Reaktion der Weltpolitik

21:41 PR für den Genozid

28:38 Die 40-Babies-Story

31:00 Freibrief für Kriegsverbrechen

43:30 Terror mit Terror bekämpfen?

47:22 Propaganda löscht Historie

50:33 Entstehung Israels

1:04:17 Was ist Zionismus?

1:09:32 Apartheid vs. Zwei-Staaten-Lösung

1:18:27 Israel züchtete Hamas

1:37:39 Gasvorkommen in Gaza

1:40:35 Was geschah am 7. Oktober?

1:55:18 Proteste gegen Netanyahu

1:57:25 Kann man nur Pro-Mensch sein?

2:03:15 Rolle der jüdischen Fanatiker

2:14:35 Outro

Quelle: Grenzgänger Studios