Am Set: Rechtsstaat in Auflösung – Publikumsgespräch mit Paul Brandenburg, Karolin Ahrens, Martin Schwab, Gordon Pankalla

„Etwas ist faul im Rechtsstaat Deutschland“, sagt Paul Brandenburg in der Einleitung zum Publikumsgespräch mit den zwei Anwälten, Karolin Ahrens und Gordon Pankalla, sowie dem Jura-Professor Martin Schwab. Das Publikumsgespräch griff aktuelle Rechtsfragen wie das Bundesdisziplinargesetz, die Beweislastumkehr, Volksverhetzung und die “Delegitimierung des Staates” auf. Ist Deutschland noch ein Rechtsstaat? Setzt politische Einflussnahme nicht jegliche Rechtsprechung außer Kraft? Am 23. April 2024 bekamen wir in Berlin einige Antworten auf diese Fragen.

