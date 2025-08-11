Was ist OCG, AZK und Kla.TV? Transition TV im Gespräch mit Kla.TV-Produktionsleiterin Lois Sasek

Stefan Theiler von Transition TV stellt Lois Sasek, Produktionsleiterin von Kla.TV, brennende Fragen zu Kla.TV, AZK, OCG und S&G. Sie erzählt von dem Menschen, der sie am meisten geprägt hat: Ihr Vater Ivo Sasek, der Gründer all dieser Bewegungen und über die lebensbereichernden Glaubensinhalte, nach denen bei OCG und Kla.TV gelebt und gearbeitet wird. Sie berichtet wie Kla.TV sich seit 2012 mit ausschließlich engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern entwickeln konnte und heute schließlich eine Reichweite in über 200 Länder und mehr als 80 Sprachen hat. Lois Sasek beantwortet weitere spannende Fragen und erzählt nicht nur von ihrem Herzenswunsch für die Menschheit, sondern auch, was gerade bei Kla.TV die aktuellen Schwerpunkte sind.

Stefan Theiler: Bei uns ist jetzt die Programmleiterin von Klagemauer.TV, Lois Sasek. Würdest Du uns erzählen, wer bist Du?

Lois Sasek: Hallo, lieber Stefan, hallo Transition News. Seit zwölf Jahren bin ich Produktionsleiterin von Klagemauer.TV. Ich hatte bei zehn großen Spielfilmen von meinem Vater Ivo Sasek die Leitung, beim Dreh, aber auch in der Verarbeitung. Vor etwa 20 Jahren habe ich noch alles alleine gemacht – Schnitt, Film, Dreh, die ganzen Effekte – und habe dann aber Dutzende von ehrenamtlichen Mitwirkern nachgezogen, im Schnitt, in der Filmproduktion allgemein. Diese haben es dann wieder anderen beigebracht, und ich selber bin dann immer mehr in die Gesamtleitung und Koordination gekommen. Und später habe ich dann auch die ganze internationale Produktion angeleitet.

Mittlerweile haben wir über 20.000 enthüllende Sendungen produziert auf Kla.TV, und wichtige Dokus haben wir sogar in über 80 Sprachen ausgestrahlt. Und wir betreiben momentan über 100 TV-Studios in aller Welt...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV