Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Experte deckt auf: SIE regieren wirklich die Welt! (Dr. Robert Dennhardt im Gespräch)

Experte deckt auf: SIE regieren wirklich die Welt! (Dr. Robert Dennhardt im Gespräch)

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Bild: NEO (https://youtu.be/kNE8OD6tb9U) / Eigenes Werk
Bild: NEO (https://youtu.be/kNE8OD6tb9U) / Eigenes Werk

Dr. Robert Dennhardt hat jahrelang 12 Stunden am Tag recherchiert - und dabei die größten Lügen der Geschichte endgültig entlarvt! Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: "

erkennen – erwachen – verändern

Euer

Heiko Schrang"

Quelle: NEO

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte halde in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige