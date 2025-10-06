Experte deckt auf: SIE regieren wirklich die Welt! (Dr. Robert Dennhardt im Gespräch)
Freigeschaltet am 07.10.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Dr. Robert Dennhardt hat jahrelang 12 Stunden am Tag recherchiert - und dabei die größten Lügen der Geschichte endgültig entlarvt! Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "NEO".
Weiter berichtet Heiko Schrang auf NEO: "
erkennen – erwachen – verändern
Euer
Heiko Schrang"
Quelle: NEO
