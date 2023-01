Interview mit Prof. Dr. Konstantin Beck: “Können 100 Ärzte lügen?”

Die Folgen der “Pandemie”: Wir leben in einer Zeit, in der einige wenige skrupellose Menschen enorme Verbrechen begehen. Wenn extreme und menschenfeindliche Motivation auf die monetäre Möglichkeit trifft, Machtphantasien umzusetzen, führt das in eine Katastrophe. Eine entscheidende Phase wird sein, wenn wohlmöglich die nächsten “Pandemie” ausgerufen wird.

Darüber sowie über die aktuellen Übersterblichkeiten und den Geburtenrückgang in der Schweiz, spreche ich mit dem Gesundheitsökonom Prof. Dr. Konstantin Beck. Unterstützen Sie das Filmprojekt: “Können 100 Ärzte lügen?”: https://www.gofundme.com/f/konnen-100-arzte-luegen-der-film Hier die komplette Doku anschauen: https://www.100aerzte.com/ Quelle: apolut