Friedenskanzler Höcke: BRD muss sich raushalten!

Während die Welt auf einen 3. Weltkrieg zusteuert, überbieten sich alle Politiker in "populären" Positionierungen für oder gegen Israel und Co. ALLE Politiker? Nein - denn der populärste Volksvertreter Thüringens gibt sich staatsmännisch neutral. Was der Friedenskanzler der Herzen, Björn Höcke zum aktuell größten militärischen Konflikt zu sagen hat und welche Rolle Deutschland dabei einnehmen sollte, erfahren Sie vom Ehepaar Elsässer.

