Friedensdemo: Mit Wagenknecht, Hallervorden & Massiv

Friedensdemo vor dem Brandenburger Tor: Um sich für Frieden in Nahost und Europa einzusetzen, hat sich BSW-Chefin Sahra Wagenknecht mit Kabarett-Legende Dieter Hallervorden und Erfolgsrapper Massiv verbündet. Wir haben mit Teilnehmern gesprochen und Wagenknecht nach Charlie Kirk gefragt.

