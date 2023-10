Gaza: Baerbock gegen Waffenruhe!

Das Schlachten im Nahen Osten geht immer weiter. Über 1500 tote Israelis und inzwischen mehr als 5000 tote Palästinenser! Doch Außenministerin Baerbock kennt keine Gnade – eine Waffenruhe zur Versorgung der Verletzten lehnt sie ab. Währenddessen zeigt Julian Reichelt sein wahres Gesicht. Mehr dazu im Brennpunkt des Tages mit Jürgen Elsässer und André Poggenburg.

Quelle: COMPACT-TV