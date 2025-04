Basta Berlin (269) – Politik Macht Schule

Zensur, Überwachung, die Abschaffung des Bargelds – Der Staat weitet seinen Einfluss auf unser Leben immer stärker aus. Dabei macht er auch vor unseren Kindern nicht Halt: Das Motto in den Schulen lautet Umerziehung statt Bildung. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, setzen heute zwei Schwerpunkte: Einerseits geht es um die weiter fortschreitende Abschaffung unseres Bargelds und der damit verbundene „gläserne Bürger“. Außerdem schauen wir in Deutschlands Schulen und was wir da entdecken, macht uns große Sorgen…

Die Kapitel: 00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!

00:02:42 Baby Schimmerlos

00:31:57 Der berühmte „Mittelteil“

00:47:09 Umerziehung

01:03:46 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin