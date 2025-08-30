21. AZK - Dr. Beate Pfeil: Die WHO, der Pandemievertrag und die IGV: Droht uns das totalitäre Gesundheitsregime?

Die Menschen- und Minderheitenrechtsexpertin Dr. Beate Pfeil gilt als eine der versiertesten Kennerinnen der WHO. Unermüdlich referiert sie nun auch an der 21. AZK zu den uns bedrohenden Gefahren durch die Machterweiterung der WHO. Im Fokus stehen dabei die jüngst geänderten Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) und der geplante Pandemievertrag. Die Frage steht im Raum: Droht uns das totalitäre Gesundheitsregime? Müssen hierbei nicht alle Alarmglocken läuten, wenn die WHO in autoritärer Weise das Wahrheitsmonopol in Gesundheitsfragen für sich beansprucht? Wo bleibt die notwendige Kontrollinstanz, die verhindert, dass ein WHO-Generaldirektor rein willkürlich Notstände ausruft?

Ivo Sasek: Ein hoffnungsbringendes Lied mit viel Liebe und Feingefühl. Danke für diese Produktion. Im nächsten Referat wird jetzt eine versierte Juristin das erschütternde Thema von Dr. Michael Brunner in noch weiterer, praktischer Hinsicht vertiefen und unterbauen. Sie befasst sich vor allem mit den uns bedrohenden Gefahren durch juristische Ränke der WHO [Weltgesundheitsorganisation] und ihren Pandemieverträgen und den IGV, also den internationalen Gesundheitsvorschriften. Die Frage steht im Raum: Droht uns gar das totalitäre Gesundheitsregime? Bevor wir diese weitere Koryphäe in die 21. AZK einladen, dass sie uns bereichert mit ihren fachkompetenten Perspektiven bereichert, nehmen wir noch Einblick in ihren Lebenslauf.