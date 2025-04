Wer regiert im mächtigsten Staat der Welt?

Donald Trump will als US-Präsident das mit seinen Worten „korrupte Establishment besiegen“ und „den Tiefen Staat auslöschen“. Aber wieviel Macht hat Donald Trump wirklich? Recherchen zeigen: 1921 installierten freimaurerische Geheimbünde den Rat für auswärtige Beziehungen (CFR) als strategische Schaltstelle. Nach außen hin als Denkfabrik deklariert, wirkt dieser Rat bis heute als Schattenregierung in den USA. Nirgends lassen sich die Macht und der Einfluss des CFR besser betrachten als am Beispiel der US-Regierung. J. J. McCloy, ehemaliger CFR-Vorsitzender und Hochgrad-Freimaurer formulierte es so: „Wann immer wir in Washington einen Mann brauchten, blätterten wir einfach die Mitgliederliste des Councils durch und tätigten einen Telefonanruf nach New York.“ Könnte dies die Antwort auf obige Frage sein?

Donald Trump ist angetreten, um als nächster US-Präsident das mit seinen Worten „korrupte Establishment zu besiegen“ und „den Tiefen Staat auszulöschen“. Was ist eigentlich der Deep State? Aus welchen Personen setzt er sich zusammen? Mit anderen Worten: Wer regiert die USA? Die Beantwortung dieser Frage wird erst durch das Wissen darüber möglich, wer das politische Establishment seit der US-Staatsgründung bildet. Was und wer ist der Deep State? Der Begriff „Deep State“ ist ein politisches Schlagwort, das unrechtmäßige Machtstrukturen innerhalb eines Staates bezeichnet. Eine verborgene Macht setzt dabei ihre eigenen Ziele um – ohne Kontrolle durch die Justiz. Im Zusammenhang mit dem Begriff „Tiefer Staat“ ist vielmals die Rede von Geheimbünden, „unsichtbaren“ Drahtziehern oder einer Schattenregierung, die verdeckt aus dem Hintergrund operiert, ohne Wissen der Bevölkerung und dadurch auch ohne Kontrolle. Existiert überhaupt eine solche Schattenregierung in den USA?...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV