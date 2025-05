Frieden, Freiheit, Volksabstimmung - Demo Berlin 24.05.2025

„Wir brauchen eine ECHTE Demokratie, keine repräsentative!“ So lautete eine der Forderungen auf der Friedensdemo am Samstag, 24. Mai 2025 in Berlin. Unter dem Motto „Frieden, Freiheit, Volksabstimmung!“ versammelten sich tausende Menschen an der Siegessäule, um den Politikern zu zeigen, was der Souverän in der Demokratie, nämlich das Volk will: Nicht kriegstüchtig werden, sondern friedenstüchtig. Keine Freiheitsberaubung. Namhafte Redner wie Heiko Schöning, Jürgen Elsässer und viele mehr reden Klartext! Sehen Sie hier Auszüge aus der Demo.

Unter dem Thema Frieden, Freiheit und Volksabstimmung fand am 24.05.2025 eine Demo in Berlin mit vielen namhaften Rednern und Künstlern statt. Stephanie Tsomakaeva Und dass ihr alle hier seid heute, es ist einfach wunderbar. Guckt euch die Infostände an, guckt euch …, obwohl es so widrig ist im Moment auf Demos zu gehen, es sind trotzdem so viele gekommen. Wir sind heute hier, um denen, die hier ganz in der Nähe sind, ganz klar zu sagen, wir sind hier bis zur Schlüsselübergabe. Wir werden nicht mehr von der Straße weichen, egal wie widrig es ist. Und es ist auch immer ein riesen Vernetzungstreffen für uns alle, wenn wir auf die Straße gehen. Es ist so wichtig, dass wir uns analog kennenlernen. Prof.Dr. Stöcker Zur Zeit geht es uns nicht so gut. Wir werden so stark von Meinungen indoktriniert, die uns nicht gefallen. Weil der Staat bisher, Rot, Gelb, Grün, die haben unser Land kaputt regiert und die Wirtschaft hinuntergezogen...[weiterlesen]

Quelle: Kla.TV