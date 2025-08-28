Spotlight: Tom Lausen über sich verselbstständigende KI

Ein Thema, über das derzeit überall gesprochen wird, aber kaum jemand die Tragweite erfasst, welch tiefgreifenden Einfluss es auf unser zukünftiges Leben haben wird: KI – die Künstliche Intelligenz. In diesem spannenden Gespräch beleuchten der Datenanalyst Tom Lausen gemeinsam mit dem Journalisten und Medienschaffenden Kayvan Soufi-Siavash, wie sich die Medien durch KI verändern und was das für Konsumenten und Medienmacher in der Konsequenz bedeutet.

Das Interview führte Jens Lehrich. Ausschnitt aus dem Interview mit Tom Lausen und Kayvan Soufi-Siavash | Einfluss der KI auf Medien ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-tom-lausen-und-kayvan-soufi-siavash/ Quelle: apolut