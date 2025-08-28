Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Spotlight: Tom Lausen über sich verselbstständigende KI

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 14:29 durch Sanjo Babić
Tom Lausen (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk
Tom Lausen (2025) Bild: apolut / Eigenes Werk

Ein Thema, über das derzeit überall gesprochen wird, aber kaum jemand die Tragweite erfasst, welch tiefgreifenden Einfluss es auf unser zukünftiges Leben haben wird: KI – die Künstliche Intelligenz. In diesem spannenden Gespräch beleuchten der Datenanalyst Tom Lausen gemeinsam mit dem Journalisten und Medienschaffenden Kayvan Soufi-Siavash, wie sich die Medien durch KI verändern und was das für Konsumenten und Medienmacher in der Konsequenz bedeutet.

Das Interview führte Jens Lehrich.

Ausschnitt aus dem Interview mit Tom Lausen und Kayvan Soufi-Siavash | Einfluss der KI auf Medien ‒ Hier in voller Länge zu sehen: https://apolut.net/im-gespraech-tom-lausen-und-kayvan-soufi-siavash/

Quelle: apolut

