Neuer Trailer: Im Würgegriff der Klimasekten

Der Countdown läuft: Es sind nur noch vier Tage bis zur Veröffentlichung unserer neuen Investigativ-Dokumentation „Im Würgegriff der Klima-Sekten – Wem nützen die Straßenkleber wirklich“, den wir Ihnen in 4K-Auflösung und in der Audioqualität 5.1 präsentieren. Das Heft zur Doku: In COMPACT-Spezial „Klima-Terroristen“ zeigen wir, was die Krawallos wirklich denken, wer ihre Stichwortgeber sind – und wer sie bezahlt. Nach unseren Erfolgsfilmen „Tatort Nord Stream“ und „Tatort Ramstein“ nehmen wir nun in einer neuen Doku die Klima-Terroristen unter die Lupe – und zeigen, wer die Bewegung im Hintergrund steuert.

Unser TV-Team um Reporter Roy Grassmann und Filmemacher Tom Herrlich hat das sogenannte Protestcamp von Extinction Rebellion und die Protestaktionen der Letzten Generation besucht und hat viele bezeichnende Bilder und O-Töne der Klima-Chaoten eingefangen. So nah ist noch kein Alternativmedium den Klima-Terroristen gekommen, so intensiv wurde ihnen bisher noch nicht auf den Zahn gefühlt. Doch das ist nur ein Aspekt unserer neuen Doku „Im Würgegriff der Klima-Sekten“. Wir haben akribisch recherchiert, wer die Stichwortgeber von Letzte Generation & Co. sind, wer ihnen politisch Rückendeckung gibt und – besonders brisant –, wer die Bewegung finanziert. Wir haben uns also auf die Spur des Geldes begeben und sind dabei auf erstaunliche Tatsachen gestoßen, die wahrscheinlich auch die selbsternannten Aktivisten selbst überraschen dürften. Mit unserer neuen Doku offenbaren wir vor einer breiten Öffentlichkeit das wahre Gesicht der Klima-Terroristen, die Verfassungsschutzchef Haldenwang so harmlos findet und die von den Massenmedien als „Aktivisten“ verharmlost werden. Und im Zusammenhang mit den Finanzierungsströmen an die Bewegung wird deutlich: Hier wird eine Bewegung gepampert, die als Rammbock für die Errichtung einer Klima-Diktatur im Sinne des Großen Geldes instrumentalisiert wird. Genießen Sie am 15. Juli unseren investigativen Filmbeitrag in 4K-Auflösung und Audioqualität 5.1.

Quelle: COMPACT-TV