Banken-Crash wegen Russland-Sanktionen

Banken-Crash: Die Kettenreaktion läuft – und jetzt hat sie ausgerechnet die sonst so stabile Schweiz erreicht. Mit einem Milliarden-Kredit wurde die schwächelnde Großbank Credit Suisse zunächst abgesichert, doch ihr Absturz ging weiter. Am gestrigen Sonntag half nur noch eine Notoperation am offenen Herzen: Die Schweizer Regierung zwang die Credit Suisse unter das Dach der noch größeren Bank UBS und warf noch einmal 100 Milliarden ins Feuer.

Das sind einige unserer heutigen Themen: Seelow: Nein zum Atomkrieg!

Weltkrieg: Das „Lager Koralle“

Freddy: Pleiten, Pech und Pannen

Corona: Laschets Heuchelei Quelle: COMPACTTV