CSD extrem: Aufstand gegen Klöckner!

Oho - was ist denn da los? Dieses Jahr will der Bundestag zum Christopher Street Day KEINE Regenbogenflagge hissen. Berechnende Symbolpolitik oder dreht sich tatsächlich der Wind in diesem Land? Stolpert Bundestagspräsidentin Julia Klöckner über ihre Entscheidung? Auch Viktor Orbán drohen in Ungarn Strafen, weil er seine Kinder vor diesen Pride Paraden schützen will. Darüber sprechen heute AfD-Europapolitikerin Mary Khan und TV-Chef Paul Klemm.

