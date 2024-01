Basta Berlin (209) – Auf die Barrikaden

Hunderttausende demonstrieren zusammen mit der Regierung „gegen rechts“. Doch was bedeutet das eigentlich? Von Doppelmoral wollen die Teilnehmer nichts wissen, dabei rufen manche zu Hass und Hetze auf. Eliten in Berlin und Davos dürften sich freuen. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, werfen heute einen kritischen Blick auf die jüngsten Proteste gegen rechts. Wir finden es gut, wenn Menschen ihr Demonstrationsrecht wahrnehmen. Aber steckt eigentlich hinter den neuen Aufmärschen und wer läuft mit? Derweil wird beim WEF in Davos an weitreichenden Plänen gearbeitet…

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen



00:02:18 Tote Fische



00:27:52 Zuschauerfeedback



00:36:55 Machtphantasien



00:54:53 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin