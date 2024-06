Kriegswaffe Zwangsabgabe-Medien: 40 Gründe, warum ich nicht mehr zahle (von Ivo Sasek)

Ob Serafe, GEZ oder die Haushaltsabgabe – sie sind das Resultat der neuen Zwangsabgabe-Mediengesetze. Zum einen kommen Zahlungsverweigerer in strafrechtliche Bedrängnis. Zum anderen ist es Menschen verboten, sich finanziell an Organisationen zu beteiligen, deren Machenschaften von hochrangigen Experten als kriminell und äußerst Volkswohl gefährdend eingestuft wurden. Was nun? Hier ist guter Rat gefragt – Ivo Sasek ist bereit, mit seiner Gerichtsvorlage bis zur denkbar höchsten Instanz zu gehen. Das Warum sollte jeder Staatsbürger kennen, zu seinem eigenen Schutz!

Es gibt keine andere Möglichkeit: Die WHO raus aus allen Ländern! Schluss. Aus mit diesen Clubs! Die sind saugefährlich - die Medien sind die aller gefährlichsten. Alle hinten eingeblendeten Kriege wurden nur deshalb möglich, weil unsere Zwangsgebührenmedien Kriegslügen verbreitet haben. Die Kriege selber, die gerade geführt werden, sind Ablenkungsmanöver, um den viel grösseren laufenden Krieg zu bedecken...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV