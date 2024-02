Basta Berlin (214) – Rauchwolken

Seit zwei Jahren schweben Rauchwolken über der Ukraine und noch immer treibt das politische Kriegsgeheule den Konflikt an. Derweil wird das deutsche Volk mit Wolken aus legalem Cannabis narkotisiert. Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, nehmen des zweiten Jahrestag des Ukraine-Kriegs zum Anlass, auf geheime Absprachen und wenig bekannte Fakten rund um den Konflikt hinzuweisen. Doch auch die Cannabis-Legalisierung in Deutschland beschäftigt uns: Erneut schafft es die Regierung, ein Gesetz in den Sand zu setzen.

Die Kapitel: 00:00:00 Begrüßung und Themen



00:02:04 Still gestanden!



00:35:52 Zuschauerfeedback



00:46:46 Cannabis-Märchen



01:10:41 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin