26 Prozent: AfD Volkspartei, Merz in Panik!

Nun mussten es also Mainstream und Altparteien anerkennen: Die AfD ist die stärkste Kraft in Deutschland. Die künftige Merz-Regierung ist mit den Nerven am Ende, streitet nun über den Umgang mit der blauen Volkspartei und auch die Verbotsfrage ist so aktuell denn je. Dominik Reichert und Paul Klemm haben die Stimmen über die stärkste AfD aller Zeiten.

