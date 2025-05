So einfach wird eine Klimakatastrophe gefaked: Wetterstationen liefern Daten, existieren aber nicht

103 der 302 britischen Wetterstationen existierten gar nicht, liefern aber Wetterdaten. In anderen Ländern herrschen ähnliche Zustände. Panne oder Kalkül? Ein kritischer Blick auf die Agenda 2030 zeigt, wie die geschürte Klimahysterie für eine globale Transformation in eine Eine-Welt-Herrschaft missbraucht wird.

In Großbritannien hat sich das bekannte Online-Magazin „The Daily Sceptic“ mit dem Thema Wetterstationen auseinandergesetzt. Diese liefern bekanntlich ein permanentes Klima-Katastrophen-Szenario. Autor Ray Sanders stellte sich als „Bürgerjournalist“ vor und startete eine Reihe von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz.

Hierbei besuchte er zahlreiche Wetterstationen. Das Resultat erstaunt: 103 von 302 Standorten existierten gar nicht, liefern aber dennoch Wetterdaten. So fand Sanders auch Stationen, deren angebliche Aufzeichnungen bis ins Jahr 1914 zurückreichen. Solche Daten werden gerne für behauptete Temperaturrekorde verwendet. So die Station „Lowestoft“, die 2010 geschlossen wurde. Daten liefert sie bis heute. Selbst der hartgesottenste Weltuntergangs-Verfechter muss sich doch eingestehen, dass man mit nicht existierenden Wetterstationen keinen Weltuntergang vorhersagen kann. Zufall oder Kalkül? Sehen Sie hierzu die Sendung über die Agenda 2030, die deutlich aufzeigt, wie die geschürte Klimahysterie für eine globale Transformation in eine Eine-Welt-Herrschaft missbraucht wird.



Quelle: Kla.TV