Friedvolle Krieger – Trailer zum Film

"Friedvolle Krieger" ist eine bildgewaltige und tiefgründig philosophische Portrait-Serie! Die Freidenker sind in schwierigen Zeiten das Salz in der Suppe und ihr Mut verändert die Welt! Sie inspirieren UNS ebenfalls neue Wege zu gehen! Die entscheidende Frage ist, ob in jedem Menschen ein friedvoller Krieger steckt? Nach den Aufklärungsfilmen "Können 100 Ärzte lügen?“ und "Hope“ verlassen Kai Stuht & Team die politische Bühne und widmen uns der Frage, warum manche Menschen ein enormes Risiko in Kauf nehmen, um ihre kritische Meinung öffentlich zu machen?!

In seiner photografischen Karriere galt Kai Stuhts besonderes Interesse immer Menschen, deren Energie Millionen von Menschen angezogen hat! Diesen Ansatz möchte er mit seiner Portrait-Serie aufgreifen und Menschen vorstellen, die – jeder auf seine Art – die letzten Jahre geprägt haben! Kai Stuht & Team haben diese Menschen eingeladen und mit ihnen mehrere intensive Tage verbracht, um wirklich an die Essenz ihrer Triebfeder zu kommen! Ihre Geschichten sind individuell. Ihre Kraftquelle, ihr Urvertrauen und ihre Freiheitsliebe ermöglichen ihnen in Zeiten gesellschaftlicher Verwerfungen, in Zeiten drohender Kriege, zerstörter Umwelt und in Zeiten übermächtiger weltweiter Konzernmacht einen Weg zurück zur Essenz des Menschseins aufzuzeigen! Es ist Zeit für eine wache, kritische Gesellschaft, die sich selbst ermächtigt und den Machtmissbrauch der Eliten in Form von immerwährenden Kriegen, Zerstörung und Leid beendet. Die großen Probleme dieser Welt können nur IN und DURCH die Gesellschaft – UNS – selbst gelöst werden und NICHT durch die derzeitigen politische Vertreter! Es liegt an und in uns ALLEN, kreative Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit zu finden! In dem Sie das Crowdfunding bei GofundMe unterstützen, tragen Sie dazu bei, dass WIR – die 99% – die notwendige gesellschaftliche Veränderung zum Positiven in die Wege leiten und das Filmprojekt zum Erfolg zu führen. Alle weiteren Informationen finden Sie auf: www.friedvollekrieger.com Quelle: apolut