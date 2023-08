Rammstein: Hausverbot für Lindemann

Wieder gibt es Neuigkeiten zu Till Lindemann und Rammstein, die uns vom Flirt-Coach Maximilian Pütz in diesem Video vorgetragen werden. Es wurde nicht nur beim Rammstein-Frontmann eingebrochen, sondern jetzt folgte auch noch ein Hausverbot im Berliner Club Kitkat für Lindemann.

Quelle: COMPACT-TV