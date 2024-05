Sellner: Deutschland stirbt aus – Der Babybust

Selbst in patriotischen Kreisen wird dieses Thema steifmütterlich behandelt. Mit den Babyboomern betrat eine Generation diese Welt, die wie keine andere in der modernen Zeit ausgebildet und schaffenskräftig war. Ihnen haben wir unseren aktuellen Wohlstand und unseren Fortschritt zu verdanken. Doch was darauf folgte, könnte unsere bis dato gut entwickelte Gesellschaft unumkehrbar ins Abseits stellen. COMPACT-Kolumnist Martin Sellner erklärt Ihnen in wenigen Minuten alle Hintergründe dieses Tabuthemas und verrät, welche tiefgreifenden Entscheidungen unsere nächsten Generationen noch retten können.

Seine Analyse sehen Sie in dem Video unten: Quelle: COMPACT-TV