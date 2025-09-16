Größte STEUER-ERHÖHUNG aller Zeiten?! 250 Milliarden JÄHRLICH für Krieg...
Freigeschaltet am 16.09.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Das ist der Sargnagel für Deutschland. Was jetzt geplant ist, kann nur noch mit einem Wort beschrieben werden: Wahnsinn. Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "Schrang-TV".
Weiter berichtet Heiko Schrang auf Schrang-TV: "
erkennen – erwachen – verändern
Euer
Heiko Schrang"
Quelle: Schrang-TV
