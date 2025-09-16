Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Größte STEUER-ERHÖHUNG aller Zeiten?! 250 Milliarden JÄHRLICH für Krieg...

Größte STEUER-ERHÖHUNG aller Zeiten?! 250 Milliarden JÄHRLICH für Krieg...

Freigeschaltet am 16.09.2025 um 09:00 durch Sanjo Babić
Bild: Screenshot Youtube
Bild: Screenshot Youtube

Das ist der Sargnagel für Deutschland. Was jetzt geplant ist, kann nur noch mit einem Wort beschrieben werden: Wahnsinn. Bitte teilt die Sendung mit Freunden und Bekannten! Dies berichtet der Bestsellerautor und Medienschaffende Heiko Schrang auf "Schrang-TV".

Weiter berichtet Heiko Schrang auf Schrang-TV: "

erkennen – erwachen – verändern

Euer

Heiko Schrang"

Quelle: Schrang-TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte reue in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige