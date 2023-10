M-PATHIE – Zu Gast heute: Rolf KeTaN Tepel “Der Wunder-Wander-Wandelstein”

Rolf KeTaN Tepel ist ein Urgestein der Friedensbewegung. Im Grunde hat Tepel eine neue Form des Friedens für sich begründet, den Fried. Zu diesem Fried versucht er alle Friedensbewegten in seine dafür gegründete WeltFriedAkademie zum Mitwirken einzuladen. Tepel rollt seit 30 Jahren dafür Steine, die er vor sich herschiebt, durch ganz Deutschland. Tepel sieht sich nicht als Friedensaktivist, sondern eher als Friedensbeauftragter. Den Stein des Anstoßes fand Tepel zufällig in einem Fluss. In ihm lag ein runder Stein, den er mit nach Hause nahm. So begann Tepel auf ungewöhnliche Art seinen Fried mit einem Stein zu verbinden, den er vor sich hertrieb.

In diesem Gespräch erzählt Tepel, wie er zu seinem Fried gekommen ist und was ihn bis heute bewegt, sich für den Fried einzusetzen. So hat Tepel bei seinen Steinwanderungen durch Deutschland niemanden gefunden, der für den Krieg war. Ausnahmslos alle waren für den Frieden, für eine Friedensgesellschaft. Dirk C. Fleck hat in seinem Buch „Heroes“ Rolf KeTaN Tepel ein literarisches Denkmal gesetzt. „Ist Frieden verrückt“, fragt Fleck in seinem Buch „Heroes“ im Kapitel über Rolf KeTaN Tepel? Ja, ist er, er ist mit vereinten Kräften von Medien und Regierung verrückt worden, dorthin, wo er die Kriegstreiber nicht stört, die ein Problem mit der „Kriegsmüdigkeit“ (Annalena Baerbock) der Deutschen hatten. Mehr über Rolf KeTaN Tepel, hier: www.WeltFriedAkademie.de Quelle: apolut