Free21: Indoktrination und Falschinformationen in Schule und Wikipedia - Vortrag Markus Fiedler

Markus Fiedler - bekannt für seine Recherchen über die Wikipedia und den politischen Manipulateuren dahinter ("Geschichten aus Wikihausen") - präsentierte am 2.2.2023 den interessierten Zuschauern eine Zusammenfassung über das Wirken dieser Akteure in der Wikipedia sowie seine Recherchen zu manipulativen Inhalten in Unterrichtmaterialien für Schüler. Den Vortrag beginnt er aber mit einem Einblick in die Versuche demokratiefeindlicher Personen, die die Veranstaltung im Vorfeld diskreditiert haben, sodass ein neuer Veranstaltungsort gewählt werden musste.

Inhaltsangabe: 00:00:00 Intro



00:00:20 Zu Free21



00:02:15 Vorbemerkungen zum ursprünglichen Veranstaltungsort



00:16:45 Zur Person Markus Fiedler



00:17:22 Die Manipulateure in der Wikipedia



00:29:30 Einleitung Vortrag



00:32:00 Attentat auf John F. Kennedy



00:37:45 Daniele Ganser



00:47:44 Schulbuch “Zeitreise 9/10”, USA und Atombombe



00:58:40 Schulbuch “Zeitreise 9/10”, USA und Mondlandung



01:22:40 Zeitschrift “Praxis Geschichte” zur Wikipedia



01:47:13 Hierarchien in der Wikipedia



01:53:58 Schulbuch “Bioskop SII” und der Klimawandel



02:18:56 Abschließende Worte

Quelle: Free21