„Der neue Faschismus“: Die große Diskussion

„Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ‚Ich bin der Faschismus‘. Nein, er wird sagen: ‚Ich bin der Antifaschismus.‘“ Was der italienische Linke Ignazio Silone vorhergesagt hat, ist nun Realität. Das verdeutlichen wir in unserer druckfrischen März-Ausgabe.

„Der neue Faschismus“ kommt vom BRD-Staat, vorangetrieben durch Grüne und Linke, kommandiert vom Finanzkapital. Zu diesem Thema diskutiert COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer mit dem Autor und COMPACT-Kolumnisten Manfred Kleine-Hartlage.



Das Gespräch sehen Sie in dem Video unten:





Diesen neuen Faschismus, der sich antifaschistisch gibt, in Wirklichkeit aber linkstotalitär ist, demaskieren wir in der März-Ausgabe von COMPACT – und verdeutlichen, was dahintersteckt und welche Auswirkungen dies nicht nur auf die patriotische Opposition, sondern letztlich auf alle Regierungskritiker haben wird.

Zudem entlarven wir in einem ganzen Dossier mit dem Titel „Der Hitler-Spuk von Potsdam“ die Lügengeschichte der Correctiv-Fälscher, die am Anfang der aktuellen Kampagne stand. Zu Wort kommt dabei natürlich auch Martin Sellner selbst, der den tatsächlichen Verlauf und die realen Inhalte des Treffens von Potsdam schildert.

Im Einzelnen finden Sie folgende Beiträge im Titelthema von COMPACT 3/2024 :

Der neue Faschismus – Finanzkapital befiehlt, Linksstaat marschiert: Die halbe Republik ist auf den Beinen und demonstriert unter der Losung „Nie wieder ist jetzt!“ – und fordert gleichzeitig, wie 1933, die gesamte Opposition auszuschalten. Politiker wie Faeser, Strack-Zimmermann und Pistorius machen deutlich, dass das, was sich als Antifa kostümiert, im Kern das Gegenteil bedeutet.

Die Maske der Intoleranz – Pasolini und der neue Faschismus: Vor 50 Jahren warnte der italienische Regisseur und Dichter Pier Paolo Pasolini vor der Wiederkehr des Faschismus – als Konsumismus.

Geheimplan für den Krieg – Pistorius vor der Panzerschlacht um Suwalki: Verteidigungsminister Boris Pistorius schickt Truppen in nie gekanntem Umfang an die Ostfront. Vor allem beim gegenwärtigen NATO-Manöver Steadfast Defender, dem größten seit 1989, könnte sich das Pulverfass entzünden.

Lügen, die die Republik veränderten – Die erfolgreichsten Hetzkampagnen 2000–2023: Gleichschaltung ohne Goebbels: Mit orchestrierten Fake-News-Kampagnen wird seit über 20 Jahren die rechte Opposition kriminalisiert und die Gesellschaft nach links gedrückt. Eine Übersicht über die leider erfolgreichsten Fälle.

Freiheit für Frey – Als ein Rechter noch seine Rechte verteidigen konnte: Die BRD-Herren debattieren offen darüber, wie man Björn Höcke die Grundrechte entziehen kann. Solche Pläne sind nicht neu. Aber früher scheiterten sie am Widerstand prominenter Liberaler.

COMPACT 3/2024 mit dem Titelthema „Der neue Faschismus – Der Linksstaat marschiert“ ist jetzt am guten Kiosk erhältlich. Sie können die Ausgabe aber auch bequem online bestellen. Oder beginnen Sie mit dieser Ausgabe gleich ihr Abo.

Das komplette Inhaltsverzeichnis unserer März-Ausgabe:

Titelthema

Der neue Faschismus: Finanzkapital befiehlt, Linksstaat marschiert

Die Maske der Intoleranz: Pasolini und der neue Faschismus

Geheimplan für den Krieg: Pistorius vor der Panzerschlacht um Suwalki

Lügen, die die Republik veränderten: Die erfolgreichsten Hetzkampagnen 2000–2023

Freiheit für Frey: Als ein Rechter noch seine Rechte verteidigen konnte

Politik

Genosse Schuldkult: Steinmeier, Präsident der Antifa-Republik

Frankreich in Flammen: Mit den Bauern unterwegs

Trucker, Trump und Tucker: Showdown in Texas

Putins vermeintlicher Hitler-Skandal: Zum Interview mit Tucker Carlson

Tod eines Journalisten: Gonzalo Lira in Selenskis Folterknast

Resch reitet wieder: Der Angriff auf den Diesel geht weiter

Die Antisemitismus-Keule: Wie ein Begriff missbraucht wird

Dossier

Vom Ende der Meinungsfreiheit: Wie ein Privattreffen kriminalisiert wird

Die Erfindung einer Gruselgeschichte: Martin Sellner über die «Geheimkonferenz» von Potsdam

Linke Lügen, grüne Scheine: Aufgedeckt: Die Finanzquellen von Correctiv

Leben

Botschaft aus der Vergangenheit: Das Runen-Schwert von Fünen

Von Faerûn nach Asgard: «Baldur’s Gate»: Mythen und Legenden

Kolumnen

BRD-Sprech _ Unsere Demokratie

Hampels Rückblick _ Realitätsverweigerer

Sellners Revolution _ Das letzte Zucken

COMPACT 3/2024 mit dem Titelthema „Der neue Faschismus – Der Linksstaat marschiert“ können Sie hier bestellen.

Quelle: COMPACT-TV