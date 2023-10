Putin zu Chrupalla-Angriff: «Nazi-Methoden»

Noch immer vermeiden es die Mainstream-Medien, über den Angriff auf den AfD-Vorsitzenden Chrupalla lückenlos zu berichten. Doch nun meldet sich kein geringerer als Russlands Präsident Wladimir Putin zu Wort und verurteilt den Angriff. Was er genau gesagt hat und wie der aktuelle Stand der Dinge ist, erfahren Sie JETZT von Chefredakteur Jürgen Elsässer und André Poggenburg.

Sie finden unsere Sendungen gut und wichtig? Mit einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir unser immer aufwändigeres Programm – für Sie kostenlos! – finanzieren können: Via Pay Pal an [email protected] oder per Überweisung an COMPACT Magazin GmbH auf das Konto IBAN: DE70 1605 0000 1000 5509 97.

Quelle: COMPACT-TV