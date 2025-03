Austrittswelle: Merz halbiert CDU

Friedrich Merz wollte die AfD halbieren! Was jetzt passiert sieht aber eher nach der Halbierung seiner eigenen Partei aus, denn es gibt bei der CDU eine riesengroße Austrittswelle. Außerdem werfen wir einen Blick in die Zukunft und sprechen über das Sterben der Christdemokratie in der westlichen Welt. Über diese Themen sprechen heute bei uns im Studio, unser Chefredakteur Jürgen Elsässer und TV-Chef Paul Klemm.

