USA: Zusammenhang zwischen Kehrtwende Trumps im Epstein-Skandal und Texas-Flut?

Zwei Ereignisse erschüttern diese Tage die USA: die tödliche Flut von Texas mit 100 Toten und 160 Vermissten und der Bruch eines zentralen Versprechens Trumps. Er hatte im Wahlkampf immer wieder verkündet, den Epstein-Skandal aufzuklären. Nun lösten sich alle Anklagepunkte auf wundersame Weise in Luft auf. Die Empörung im Volk ist groß. Was beide Ereignisse verbindet, erfahren Sie in dieser Sendung!

[Moderator:] Die Texaner sind am 4. Juli von einer der tödlichsten Naturkatastrophen in der Geschichte des Bundesstaates erschüttert worden. Als möglicher Verursacher für die katastrophalen Überschwemmungen steht ein Unternehmen für Wettermodifikationen im Fokus der Öffentlichkeit. Augustus Doricko – CEO der Rainmaker Technology Corporation – bestätigte, dass Rainmaker nur zwei Tage vorher einen 20-minütigen Wolkenimpfungs-Einsatz über Karnes County südöstlich des Überschwemmungsgebiets durchgeführt hatte. Aktuell gibt es über 100 Tote und 160 Vermisste. Die Leitmedien sind wie immer bemüht, einen möglichen Zusammenhang von Unwettern und Wettermodifikation zu leugnen. Dass diese jedoch schon seit langem möglich sind, legt das Verbot von Klimawaffen aus dem Jahre 1976 nahe...[weiterlesen] Quelle: Kla.TV