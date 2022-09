Sabotage-Krieg: Trump verdächtigt Biden: COMPACT.DerTag vom 29. September 2022

Wer hat Nord Stream 1 und 2 in die Luft gejagt? Im Krimi um die Terrorattacke auf die deutsche Energieversorgung hat sich nun der ehemalige US-Präsident Donald Trump eingeschaltet. Er warnte nicht nur vor einem Dritten Weltkrieg und forderte das Weiße Haus zu Verhandlungen mit dem Kreml auf. Noch sensationeller ist das, was die deutschen Medien verschweigen: Trump beschuldigte recht unverblümt seinen Nachfolger Joe Biden, hinter den Angriffen auf die Gasröhren zu stecken. Er postete ein Video von Biden, in dem dieser ankündigt: „Es wird kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden es beenden.“

Das sind einige unserer weiteren Themen: • Demos: Aufstand in Tschechien • Fleischer Jörg: Warum er am Samstag protestiert • Es reicht: Freddys Rundumschlag • Gladio: Geheim-Armee der NATO Quelle: COMPACTTV