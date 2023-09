Im Gespräch: Sucharit Bhakdi - “Der Weg der Wahrheit”

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi wurde am 1. November 1946 in Washington D.C. als Sohn thailändischer Eltern geboren, die damals in den Vereinigten Staaten lebten. Sein Vater war Diplomat und seine Mutter war Ärztin. Der Beruf seines Vaters brachte häufige Ortswechsel mit sich, u.a. lebte Prof. Bhakdi in seiner Jugend in der Schweiz, Thailand und Ägypten bevor er 1964 nach Deutschland zog, um dort sein Medizinstudium an der Universität Bonn zu beginnen. Im Jahr 1971 promovierte er zum Doktor der Medizin. Zwischen 1972 und 1977 arbeitete Prof. Bhakdi als Postdoktorand, zunächst am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und später am Proteinlabor der Universität Kopenhagen.