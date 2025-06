Basta Berlin (278) – Offener Vollzug

Deutschland gleicht einer Irrenanstalt. Und die Beklopptesten denken, sie sind unsere Ärzte: Die Spahns und Lauterbachs mit ihren Milliardenverschwendungen. Merz und Pistorius mit ihrer Milliardenaufrüstung. Und dann wären da noch die teuren NGOs - heute im XXL-Format! Darum geht es heute: Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, schauen aus aktuellen Gründen auf ihre Lieblingsthemen: Corona, Krieg und Klima. Und alle Bereiche werden mit vielen Milliarden an Steuergeld gefüttert, um damit die öffentliche Meinung zu manipulieren… sowohl in Berlin, als auch in Brüssel.

Die Kapitel: 00:00:00:00 Hallo und herzlich willkommen!



00:02:26:16 Stand heute



00:30:54:21 Der berühmte „Mittelteil“



00:51:28:21 Die Angstmacher



01:10:37:11 Webtipp und Schreddern Quelle: Basta Berlin