Frankreich: 10.000 auf der Straße für Le Pen!

In Frankreich sind am Sontag tausende Patrioten für Marine Le Pen auf die Straße gegangen. Die Politikerin wurde diese Woche zu vier Jahren Haft verurteilt und soll nicht als Präsidentin kandidieren dürfen. COMPACT war an der Demo-Front. Unsere Reportage sehen Sie in dem Video unten.

Quelle: COMPACT-TV